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В Симферополе сотрудники полиции пресекли распространение крупной партии наркотиков
Скриншот: МВД по РК

В Симферополе сотрудники полиции пресекли распространение крупной партии наркотиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 11:55 26.04.2022

Вечером в Симферополе наряд ППС обратил внимание на молодого человека, который при приближении правоохранителей заметно нервничал. Парня остановили – и тут выяснилась причина его беспокойства. 18-летний житель Севастополя прятал в карманах куртки наркотики.

При досмотре полицейские обнаружили и изъяли 74 свертка с порошкообразным веществом. Как показали результаты экспертизы, содержимым является наркотическое средство – «Мефедрон». Молодой человек рассказал, что свертки с наркопорошком извлек из тайника в Севастополе, получив координаты в одной из социальных сетей. В Симферополь приехал, чтобы сбыть наркотики таким же бесконтактным путем через закладки, — сообщили в МВД по РК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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