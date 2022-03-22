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В Симферополе сотрудники полиции разыскали подростка. Девушка ушла из дома «погулять»
Фото: pxhere.com

В Симферополе сотрудники полиции разыскали подростка. Девушка ушла из дома «погулять»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:03 22.03.2022

В Симферополе в полицию с сообщением о пропаже ребенка обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее несовершеннолетняя дочь накануне ушла из дома, но так и не вернулась. Сотрудники полиции немедленно приступили к поиску 17-летней девушки. В территориальные отделы полиции, а также всем наружным патрулям была направлена ориентировка с приметами пропавшей.

В результате проведенных поисковых мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подростка.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних провели с ней и ее матерью профилактическую беседу. А также составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ – «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — сообщили в МВД по РК.

К счастью, за время отсутствия дома никаких противоправных деяний в отношении подростка совершено не было.

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