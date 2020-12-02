В Симферополе создан первый хоккейный класс

1 декабря, во Всемирный день хоккея, в симферопольской школе №7 имени А.В. Мокроусова чествовали юных хоккеистов. Об этом рассказала заместитель главы администрации – начальник управления образования администрации крымской столицы Татьяна Сухина.

По ее словам, 1 сентября в 7-й школе был открыт первый в Крыму специализированный хоккейный класс-команда учащихся 3-С класса «Пионер». Класс-команда с успехом выступает на региональных и Всероссийских соревнованиях, поддерживая хоккейную славу России в Республике Крым.

Учебный процесс детей построен как полный школьный рабочий день. Это занятия спортом, обучение в школе, самообразование – выполнение домашнего задания, а также организация досуга. Ребята пришли к нам абсолютно из разных школ Симферополя и Севастополя. На сегодняшний день в специализированном хоккейном классе обучается 15 детей, — рассказала директор школы №7 Татьяна Чудова. — Обучение в одном классе позволяет ребятам грамотно выстроить режим тренировок, обучения и игр, что дает положительные результаты и позволяет обучающимся развиваться в разных направлениях.

Директор школы отметила, что тренировки хоккейной команды «Пионер» проходят на базе спортивной школы «Наследие», организатором и непосредственным руководителем которой является Илья Авербух.

На сегодняшний день ребята уже завоевали две значительные победы. Так, на турнире «Кубок хоккейного клуба «Медведи»» команда «Пионер» заняла 1 место, подтвердив звание самой сильной в Крыму в своей возрастной категории. Кроме того, на турнире «Кубок содружества 2020» ребята заняли 3 место и были награждены кубком и бронзовыми медалями, — добавила Татьяна Чудова. — С созданием хоккейного класса произошло объедение ребят. Они всё время вместе, в школе и на льду. У них появляется ответственность не только за себя, но и за коллектив. Самое главное, что ребятам самим нравится такой распорядок, все с радостью идут на тренировки.

Президент хоккейного клуба «Пионер» Георгий Землянов, также являющийся по совместительству тренером учащихся, подчеркнул, что у истоков создания хоккейного класса стояла Елена Хавченко, которая ранее являлась директором симферопольской школы №7 имени А.В. Мокроусова.

Фото: simadm.ru.