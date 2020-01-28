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В Симферополе спасали ребенка: нога девочки застряла в батарее отопления
Фото: ВК

В Симферополе спасали ребенка: нога девочки застряла в батарее отопления

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:00 28.01.2020

Накануне вечером в Симферополе сотрудники МЧС спасали ребенка. Девятилетняя девочка по неосторожности застряла между секций батареи.

Специалисты отряда при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно разогнули секции батареи и благополучно освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждалась, — сообщили в МЧС РК.

Подобные случаи, уточнили спасатели, не редкость. Впрочем, чаще застревают руки детей. К счастью, ребенок в этот раз ожогов не получил (а такое бывает тоже часто) – батареи в доме были едва теплыми.

В Симферополе спасали ребенка: нога девочки застряла в батарее отопления

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