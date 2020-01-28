В Симферополе спасали ребенка: нога девочки застряла в батарее отопления

Накануне вечером в Симферополе сотрудники МЧС спасали ребенка. Девятилетняя девочка по неосторожности застряла между секций батареи.

Специалисты отряда при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента аккуратно разогнули секции батареи и благополучно освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждалась, — сообщили в МЧС РК.

Подобные случаи, уточнили спасатели, не редкость. Впрочем, чаще застревают руки детей. К счастью, ребенок в этот раз ожогов не получил (а такое бывает тоже часто) – батареи в доме были едва теплыми.