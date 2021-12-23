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В Симферополе "спорят" с зимой - ликвидируют гололёд

В Симферополе «спорят» с зимой — ликвидируют гололёд

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Симферополя 11:58 23.12.2021

В Симферополе продолжаются работы по борьбе с последствиями погоды — очистка дорог и тротуаров от снега и наледи.

В связи с тем, что сохраняется низкая температура воздуха и мороз не отступает, работники учреждения с раннего утра продолжают работу по противогололёдной обработке улиц, а также расчистке снега и наледи на улицах, остановках общественного транспорта, пешеходных дорожках и лестницах, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя директора муниципального бюджетного учреждения «Город» Антона Гумен.

Так, за прошедшие сутки в ночную смену работали 10 комбинированных дорожных машин, в дневную — 7.

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В Симферополе "спорят" с зимой - ликвидируют гололёд В Симферополе "спорят" с зимой - ликвидируют гололёд

С самого раннего утра уборку пешеходных коммуникаций сегодня ведут 232 дворника МБУ «Город».

За прошедшие сутки для Симферополя использовано около 30 тонн реагента. Это, конечно, меньше, чем за предыдущий день. На складе у нас достаточное количество реагента для противогололедной обработки улиц. Проведена закупка. Доставка материала осуществляется подрядной организацией по графику. К зимним холодам и «сюрпризам» погоды мы готовы, — отмечает руководитель муниципального учреждения.

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе "спорят" с зимой - ликвидируют гололёд

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