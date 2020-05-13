В Симферополе станет чуть больше общественного транспорта, но только утром и вечером

Как известно, на данный момент, весь общественный транспорт в Крыму работает только в городском и пригородном режиме с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, а междугородние рейсы отменены полностью. Этот график, минимум, будет сохранен до 18 мая, а, максимум, и до лета. Однако жалоб на нехватку общественного транспорта все больше. Особенно в Симферополе. Власти провели мониторинг.

В условиях необходимости соблюдения самоизоляции жителям рекомендовано воздержаться от поездок в общественном транспорте в отсутствие уважительных причин. С учетом расширения перечня сфер и количества предприятий, чья деятельность разрешена, количество пассажиров в общественном транспорте растет. В то же время, такие поездки в период повышенной готовности обязаны быть безопасными для здоровья граждан и обеспечивать соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. После обобщения информации по результатам мониторинга, Главой РК Сергеем Аксёновым будут приняты решения о дальнейшей работе общественного транспорта. В текущей ситуации на маршруты, где наблюдается возросший пассажиропоток, будут выведены дополнительные единицы техники, — сообщили в министерстве транспорта РК.

Глава администрации Симферополя Елена Проценко подтвердила: в случае необходимости, количество транспорта на городских маршрутах будет увеличено.

Фото: минтранс РК, администрация Симферополя.