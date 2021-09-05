Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | В Симферополе становится светлее — плановая работа МБУ «Горсвет»

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Симферополе становится светлее - плановая работа МБУ «Горсвет»

В Симферополе становится светлее — плановая работа МБУ «Горсвет»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 19:07 05.09.2021

В Симферополе проводится ежедневная работа по восстановлению наружного освещения силами муниципального бюджетного учреждения «Горсвет». Об этом сообщил директор МБУ Николай Коновалов.

По его словам, в ежедневном формате специалисты учреждения осуществляют работы по установке и замене светильников, кронштейнов, опор уличного освещения, монтажу провода.

За прошедшую неделю специалисты учреждения заменили 13 светильников на улицах Озимая, Зубцова, Парковая, Саковича, Тургенева, Спера, Гарбий, Ешиль-ада, Аянска, Табачная и в переулках Аэрофлотский, Бокуна. Установка светильников выполнена в посёлке городского типа Аграрное, – рассказал директор «Горсвета».

С 23 по 31 августа выполнена замена 164 ламп и пускорегулирующей аппаратуры на 40 объектах, а также монтаж самонесущего изолированного провода на улице Тургенева и в посёлке городского типа Аграрное.

Помимо плановых работ, бригада «Горсвета» в постоянном режиме проводит аварийно-восстановительные и внеплановые работы по ремонту сетей наружного освещения: осмотр состояния ламп и иллюминаций, а также монтаж и демонтаж линий проводов.

В Симферополе становится светлее - плановая работа МБУ «Горсвет»

В Симферополе становится светлее - плановая работа МБУ «Горсвет»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.