В Симферополе стартовал конкурс «Лучший предприниматель города»

Администрация города Симферополя Республики Крым объявляет о проведении конкурса «Лучший предприниматель города» в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым.

Отбор конкурсантов проводится в соответствии с Положением о проведении конкурса «Лучший предприниматель города», утвержденным постановлением администрации города Симферополя Республики Крым от 03.11.2016 № 2646.

Конкурсный отбор проводится в номинациях:

1) «Лучший вклад»,

2) «Импульс добра»,

3) «Свое дело»,

4) «Будущее бизнеса»,

5) «Прорыв года».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 30.10.2024 по 20.11.2024 по адресу: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 52, 4 этаж, каб.71, электронный адрес:zakup.econom@simf.rk.gov.ru, МКУ Департамент развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Администрации города Симферополя Республики Крым, понедельник — пятница: с 09:00 — 17:00 по местному времени, перерыв: с 13:00 — 14:00.

Критерии оценки участников Конкурса определяются в соответствии с приложением 2 к Положению о проведении конкурса «Лучший предприниматель города» в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым.

Конкурсный отбор проходит в 2 этапа:

Первый этап. Заочный отбор конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.

Победители первого этапа Конкурса допускаются к участию

в электронном голосовании.

Второй этап. Электронное голосование на официальном сайте администрации. Не позднее 5 рабочих дней со дня размещения результатов первого этапа Конкурса.

Победители и участники Конкурса будут награждены дипломами и призами.

Более подробную информацию о Конкурсе можно получить по номеру телефона +7 (978) 107-44-45.

Постановление №5531 от 28.10.2024 «О внесении изменений в постановление Администрации города Симферополя Республики Крым от 03.11.2016 №2646 «Об утверждении Положения о проведении конкурса «Лучший предприниматель города» в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым»»

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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