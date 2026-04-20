В Симферополе стартовал сезон фонтанов

Фонтаны уже начали работу и вновь радуют жителей и гостей крымской столицы, создавая комфортную атмосферу для прогулок и отдыха в городских общественных пространствах.

В Симферополе открыт сезон работы городских фонтанов. По сложившейся традиции их запуск приурочен ко Дню присоединения Крыма, Тамани и Кубани к Российской Империи. Об этом сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев на своих официальных страницах в социальных сетях.

