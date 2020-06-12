В Симферополе стартовала Всекрымская акция памяти «Мы помним»

В Симферополе и Симферопольском районе стартовала Всекрымская акция памяти «Мы помним», которая проходит в рамках республиканского фестиваля «Во имя жизни», посвященного 75-летию Победы и Году памяти и славы. Учредителями и организаторами ее проведения выступили Министерство культуры Республики Крым и Центр народного творчества Республики Крым.

В Симферопольский район к Мемориалу жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь «Красный» был доставлен символический Знак Победы, выполненный в форме стилизованного факела, отражающего контур Крыма. В эмблемную нишу Знака Победы заместитель главы администрации Симферопольского района Владимир Гаманов заложил горсть земли с памятного героического места, — отмечают в пресс-службе Минкультуры РК.

Акция была продолжена в Симферополе у Могилы неизвестного солдата в парке им. Ю.А. Гагарина. Здесь заместитель главы муниципалитета Эмиль Мамедиев заложил в эмблемную нишу горсть земли с памятного места.

До 22 июня к акции присоединятся все муниципальные образования республики. Акция завершится в крымской столице 24 июня во время Парада Победы. Символический Знак Победы будет передан на вечное хранение в Центральный музей Тавриды, — сообщили в ведомстве.

фото: пресс-служба Министерства культуры РК