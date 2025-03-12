В Симферополе стартовали работы по профилированию дорог

В рамках содержания улично-дорожной сети Симферополя, начаты работы по профилированию проезжей части с добавлением нового материала. Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

В данный момент предприятие ГУП РК «Крымавтодор» осуществляет профилирование и подсыпку на улицах с гравийным покрытием в микрорайоне Маршала Жукова (верхнее плато).

Эти мероприятия направлены на устранение неровностей и ям, что повышает безопасность и комфорт для водителей и пассажиров. Профилирование также способствует лучшему отводу дождевой воды, предотвращая образование луж и других дорожных препятствий, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Анатолия Тараненко.

Работы по грейдированию и профилированию планируется продолжать и на других улицах крымской столицы, где отсутствует твердое асфальтовое покрытие.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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