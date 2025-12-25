Прямо сейчас:
В Симферополе стартует мероприятие "Нетрезвый водитель"
Опубликовал: КрымPRESS в ГИБДД Крыма 14:19 25.12.2025

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК Российской Федерации.

Уважаемые участники дорожного движения! Просим Вас, сообщать о лицах, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения по телефону дежурной части управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым (3652) 668-700 или 102.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

