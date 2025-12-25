В Симферополе стартует мероприятие «Нетрезвый водитель»

С 26 по 28 декабря 2025 года Госавтоинспекция города Симферополя проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК Российской Федерации.

Уважаемые участники дорожного движения! Просим Вас, сообщать о лицах, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения по телефону дежурной части управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым (3652) 668-700 или 102.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

