В Симферополе строят модульное приёмное отделение для экстренной помощи
В Симферополе строят модульное приёмное отделение для экстренной помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:48 07.11.2025

В рамках рабочей поездки Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк посетил строительную площадку на территории Симферопольской городской клинической больницы №7, где начаты подготовительные работы по возведению модульного приёмного отделения. Объект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Наша задача — обеспечить максимально быстрый доступ к качественной медицинской помощи. Новый корпус позволит значительно повысить оперативность реагирования в экстренных ситуациях, — заявил Юрий Гоцанюк.

На сегодняшний день демонтировано здание бывшего пищеблока, на территории которого разместится корпус.

По информации Министерства здравоохранения Республики Крым, площадь нового отделения составит около 2 тысяч квадратных метров. В здании разместятся смотровые кабинеты, два операционных блока, палаты интенсивной терапии и другие службы, необходимые для оказания неотложной помощи. Как уточнили в ведомстве, проектная мощность составит от 100 до 130 пациентов в сутки.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

