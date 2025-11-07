В Симферополе строят модульное приёмное отделение для экстренной помощи

Наша задача — обеспечить максимально быстрый доступ к качественной медицинской помощи. Новый корпус позволит значительно повысить оперативность реагирования в экстренных ситуациях, — заявил Юрий Гоцанюк.

На сегодняшний день демонтировано здание бывшего пищеблока, на территории которого разместится корпус.

По информации Министерства здравоохранения Республики Крым, площадь нового отделения составит около 2 тысяч квадратных метров. В здании разместятся смотровые кабинеты, два операционных блока, палаты интенсивной терапии и другие службы, необходимые для оказания неотложной помощи. Как уточнили в ведомстве, проектная мощность составит от 100 до 130 пациентов в сутки.