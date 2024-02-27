В Симферополе студент решил «подзаработать» и бессовестно стал помогать мошенникам (за 10% сумм)

В Симферополе в полицию обратилась 79-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что на ее телефон поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники сообщили доверчивой пенсионерке о том, что ее дочь якобы является виновником ДТП, в котором пострадала не только она, но и еще одна девушка.

Пенсионерка, поверив неизвестным, под предлогом непривлечения дочери к уголовной ответственности, а также необходимости ее лечения после случившегося ДТП, передала приехавшему к ней домой курьеру денежные средства в общей сумме более 747 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска совместно с коллегами из УМВД России по г. Симферополю подозреваемый установлен и задержан, — сообщили в МВД по РК.

Помощником («курьером») мошенников оказался 22-летний ранее не судимый симферополец, студент третьего курса одного из местных вузов. Парень в содеянном сознался. Он рассказал, что искал способ легкого заработка и наткнулся на такое предложение в сети Интернет. После чего с ним связался так называемый куратор, который прислал сообщение с адресом заявительницы. Похищенные деньги подозреваемый перевел на счет, указанный нанимателем, оставив себе 10% от суммы в качестве вознаграждения. Заработанные деньги парень потратил на собственные нужды.

Следственным управлением УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. В настоящее время злоумышленник помещен в изолятор временного содержания, — отметили в МВД по РК.

Мораль истории: согласившись подработать таким способом, студент оказался в центре внимания следствия в статусе подозреваемого, тем самым негативно повлияв на свою дальнейшую судьбу. Полиция Крыма предостерегает молодых людей, что, согласившись на подобные предложения о легком заработке вы можете стать участником мошеннической схемы.