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В Симферополе субботник с 12 апреля перенесли на 19 апреля

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 17:38 11.04.2025

Администрация города Симферополя сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение о переносе субботника с 12 апреля на 19 апреля.

Благодарим за понимание и приглашаем всех вас принять участие в масштабной экологической акции 19 апреля. Вместе мы сможем сделать наш город чище и красивее! Дополнительная информация будет опубликована на официальных ресурсах администрации, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя. 

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

 

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