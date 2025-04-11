В Симферополе субботник с 12 апреля перенесли на 19 апреля

Администрация города Симферополя сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями принято решение о переносе субботника с 12 апреля на 19 апреля.
Благодарим за понимание и приглашаем всех вас принять участие в масштабной экологической акции 19 апреля. Вместе мы сможем сделать наш город чище и красивее! Дополнительная информация будет опубликована на официальных ресурсах администрации, — отмечают в пресс-службе администрации Симферополя.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
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