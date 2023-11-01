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В Симферополе суд арестовал… дорогостоящий автомобиль нетрезвого водителя
Фото: прокуратура РК

В Симферополе суд арестовал… дорогостоящий автомобиль нетрезвого водителя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:08 01.11.2023

В Симферополе прокуратура Железнодорожного района поддержала ходатайство следователя о наложении ареста на транспортное средство в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Ранее отделом полиции № 1 «Железнодорожный» управления МВД России по г. Симферополю в отношении 36-летнего жителя региона было возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в том, что он, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в начале октября текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем «Ниссан Кашкай».

Двигаясь по ул. Гагарина в г. Симферополе, злоумышленник был остановлен должностными лицами дорожно-патрульной службы, — сообщили в прокуратуре.

Поскольку уголовным законодательством предусмотрена возможность конфискации транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя ходатайство о наложении ареста удовлетворено.

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Расследование уголовного дела продолжается.

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