В Симферополе суд арестовал… дорогостоящий автомобиль нетрезвого водителя

В Симферополе прокуратура Железнодорожного района поддержала ходатайство следователя о наложении ареста на транспортное средство в рамках расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние).

Ранее отделом полиции № 1 «Железнодорожный» управления МВД России по г. Симферополю в отношении 36-летнего жителя региона было возбуждено уголовное дело. Мужчина обвиняется в том, что он, будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, в начале октября текущего года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем «Ниссан Кашкай». Двигаясь по ул. Гагарина в г. Симферополе, злоумышленник был остановлен должностными лицами дорожно-патрульной службы, — сообщили в прокуратуре.

Поскольку уголовным законодательством предусмотрена возможность конфискации транспортного средства, принадлежащего обвиняемому и использованного им при совершении преступления, постановлением Железнодорожного районного суда г. Симферополя ходатайство о наложении ареста удовлетворено.

Расследование уголовного дела продолжается.