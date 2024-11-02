В Симферополе судили бывшего адвоката. Оказался еще каким мошенником

В Симферополе осуждены бывший адвокат адвокатской палаты Республики Крым и его сообщница по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего адвоката адвокатской палаты Республики Крым и его знакомой. Они признаны виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в Следкоме.

Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года супружеская пара из Джанкойского района обратилась к действующему на тот момент адвокату за юридической помощью. Адвокат вместе со своей знакомой, разработав план, сообщили клиентам ложные сведения: якобы после явки мужчины к следователю он будет задержан и заключен под стражу. Гражданину было предложено оформить больничный лист за 38 тысяч рублей и скрыться от следствия до разрешения ситуации.

В последующем сообщники получили от супругов и их родственников более 1,8 миллиона рублей, которые, по заверениям адвоката и его знакомой, будут направлены на прекращение уголовного преследования, обысков, оперативно-розыскных мероприятий и розыска подозреваемого, оформления инвалидности фигуранту дела, изменение квалификации преступных действий. Вместе с тем взятые на себя обязательства подельники выполнять не планировали, повлиять на обстоятельства дела они не могли.

Преступные действия адвоката и его знакомой были пресечены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Приговором суда в соответствии с выполняемой ролью бывшему адвокату и женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 8 лет соответственно. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего режима.

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