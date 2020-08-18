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В Симферополе судили за «незаконную банковскую деятельность» двоих жителей Челябинска
Иллюстрация: 1obl.ru

В Симферополе судили за «незаконную банковскую деятельность» двоих жителей Челябинска

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 18:59 18.08.2020

Дали по три года каждому, но с испытательным сроком.

17 августа в Симферополе Киевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей г. Челябинска.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой), — уточнили в крымской прокуратуре.

Судом установлено, что подсудимые, действуя в составе преступной группы, на территории Республики Крым осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) за денежное вознаграждение в размере не менее 6 % от общей суммы перечислений, в результате чего получили доход в сумме более 9 млн. руб.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Республики Крым суд признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого им преступления с назначением наказания в виде 3 лет лишения свободы каждому. Наказание назначено условно с испытательным сроком 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

В Симферополе судили за «незаконную банковскую деятельность» двоих жителей Челябинска

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