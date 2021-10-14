В Симферополе свыше 100 многоквартирных домов – без отопления

С 5 октября в Симферополе стартовал отопительный сезон. В городе были запущены в первую очередь социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

На сегодняшний день на всех объектах, включая школу №24, которая у нас долго запускалась из-за нерабочей котельной, тепло подается. Ведется подключение теплоснабжения многоквартирных домов, однако, существует динамическая проблематика, которая появляется каждый день и поэтому цифра неотапливаемых объектов меняется. Это также связано с порывами на теплосетях, — рассказал заместитель главы администрации Симферополя Сергей Чернов.

На сегодня в крымской столице 111 многоквартирных домов не получают отопление. По мнению Чернова, к вечеру пятницы последние незапущенные котельные ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» отремонтируют.

Заместитель главы администрации Симферополя также добавил, что все обращения жителей по проблемным вопросам теплоснабжения, которые поступают в Единую дежурно-диспетчерскую службу, находятся на его личном контроле и оперативно отрабатываются профильными службами.