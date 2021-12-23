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В Симферополе сын "отходил" отца черенком от лопаты. Надоели постоянные попойки
фото: pxhere.com

В Симферополе сын «отходил» отца черенком от лопаты. Надоели постоянные попойки

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:32 23.12.2021

В полицию в Симферополе поступило сообщение от врачей медицинского учреждения о том, что к ним доставлен 34-летний мужчина с множественными травмами головы и переломами. Несмотря на тяжелое состояние, пострадавший смог рассказать, кто его избил.

Батальоном патрульно-постовой службы УМВД России по г.Симферополю по «горячим следам» задержан 33-летний симферополец. Как выяснилось, вернувшись домой, он застал своего отца в компании приятеля за распитием спиртного. Возмущенный очередной попойкой, мужчина, не сдержав своих эмоций, избил гостя черенком от лопаты. Следователем ОП № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудники полиции напоминают: значительная часть преступлений на бытовой почве происходит в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские призывают: во избежание негативных последствий воздержитесь от чрезмерного употребления алкоголя.

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В случае, если Вы стали очевидцем преступления, сообщите в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону «102».

В Симферополе сын "отходил" отца черенком от лопаты. Надоели постоянные попойки

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