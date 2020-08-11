В Симферополе сынуля обворовывал мать. На выпивку и гулянки денег, говорит, не хватало

В дежурную часть полиции в Симферополе поступило заявление от 36-летней местной жительницы — сообщила о регулярной пропаже из дома различного имущества: на протяжении февраля-июля 2020 года была тайно похищена бытовая техника и иные ценности на общую сумму более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по г.Симферополю по подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний сын потерпевшей. Задержанный вину свою признал полностью и пояснил, что несмотря на то, что родители снабжают его деньгами, ему все казалось мало и не хватало денег на развлечения. Чтобы поправить свое материальное положение, он на протяжении полугода выносил из дома разные вещи, которые впоследствии сдавал в ломбарды города. Полученные таким образом денежные средства тратил на свои нужды, выпивку и гулянки, — озвучили детали семейной истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.