В Симферополе температура воздуха добралась до исторического максимума для 11 марта

Воздух в столице Республики Крым городе Симферополе 11 марта прогрелся до плюс 20,5 градуса, что превысило рекорд 1988 года, сообщается на

11 марта перекрыт абсолютный максимум температуры, он составил в Симферополе 20,5 градуса тепла (19,1 градуса тепла в 1998 г.), — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу крымского гидрометцентра, до конца рабочей недели погода в Крыму ожидается сухая теплая, но ветреная. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 6-11 градусов; днем до плюс 24 градусов.

источник: ТАСС