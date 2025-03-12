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В Симферополе температура воздуха добралась до исторического максимума для 11 марта
фото: pxhere.com

В Симферополе температура воздуха добралась до исторического максимума для 11 марта

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 11:32 12.03.2025

Воздух в столице Республики Крым городе Симферополе 11 марта прогрелся до плюс 20,5 градуса, что превысило рекорд 1988 года, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

11 марта перекрыт абсолютный максимум температуры, он составил в Симферополе 20,5 градуса тепла (19,1 градуса тепла в 1998 г.), — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу крымского гидрометцентра, до конца рабочей недели погода в Крыму ожидается сухая теплая, но ветреная. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 22 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 6-11 градусов; днем до плюс 24 градусов.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 13 марта

источник: ТАСС

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