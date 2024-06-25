В Симферополе только в прошедшие выходные 11 нетрезвых водителей стали пешеходами

В минувшие выходные в Симферополе прошло профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Как говорится, не без улова и не без «уродов в семье» дисциплинированных автомобилистов.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 11 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, и, тем самым, предотвращены возможные происшествия с участием нетрезвых водителей, – рассказали в МВД по РК.

Госавтоинспекция Симферополя напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения является опасным видом правонарушения, за которое предусмотрена, в том числе и уголовная ответственность. Зачастую, именно по вине пьяных водителей совершаются дорожно-транспортные происшествия с тяжелейшими последствиями.

«Отмазки»: так уж вышло, не мы такие, жизнь такая и я больше не буду – не прокатят. Нетрезвые нарушители автоматически становятся пешеходами.

ГИБДД приветствует дисциплинированных водителей и призывает садиться за руль только в трезвом состоянии. Вместе — за безопасность на дороге!

Просмотры: 7