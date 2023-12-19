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В Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю ёлку

В Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю ёлку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:40 19.12.2023

Традиционно в День Святого Николая Чудотворца в Симферополе торжественно зажгли огни на главной новогодней городской ёлке.

В Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю ёлкуВ Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю ёлку

Сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка и символ 2024 года — Зелёный Дракон поздравили всех симферопольцев и гостей города с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками и вручили детям сладкие подарки. Вместе с главной ёлкой на площади им. Ленина заработали тематические новогодние инсталляции.

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В Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю ёлкуВ Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю ёлку

Как уточнили в администрации крымской столицы, полностью все запланированные праздничные инсталляции на территории города будут установлены до 25 декабря.

В Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю ёлку В Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю ёлку


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