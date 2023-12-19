В Симферополе торжественно открыли главную новогоднюю ёлку

Традиционно в День Святого Николая Чудотворца в Симферополе торжественно зажгли огни на главной новогодней городской ёлке.

Сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка и символ 2024 года — Зелёный Дракон поздравили всех симферопольцев и гостей города с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками и вручили детям сладкие подарки. Вместе с главной ёлкой на площади им. Ленина заработали тематические новогодние инсталляции.

Как уточнили в администрации крымской столицы, полностью все запланированные праздничные инсталляции на территории города будут установлены до 25 декабря.



