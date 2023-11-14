В Симферополе торжественно открыли мемориальные доски в память о подвигах земляков – героев СВО

Сегодня в Симферополе, в школе-гимназии № 39 имени Я.Г. Крейзера прошла линейка, в ходе которой открыли памятные доски выпускникам школы Михаилу Ковязину и Александру Саве, погибшим при исполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие родные и близкие героев, военносдужащие, сослуживцы бойцов, представители городских властей, общественность, педагоги и учащиеся 39-й школы.

Настоящие Герои и патриоты своей страны. Самое малое, чтобы мы можем сделать для них сейчас – увековечить их память для будущих поколений, — подчеркнул заместитель главы администрации Симферополя Данил Смоляренко.

Сава Александр Евгеньевич родился 12 декабря 2001 года в Симферополе. С 2008 по 2017 год обучался в школе-гимназии №39 имени Я.Г. Крейзера. После школы учился в симферопольском техникуме железнодорожного транспорта и промышленности. 4 октября 2021 года поступил на воинскую службу по контракту в 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова, бригаду морской пехоты, гаубично — артиллерийский дивизион Севастополя в звании Гвардии матрос. С 26 февраля 2022 года был направлен на Украину для освобождения мирных жителей от националистов. 810-й бригадой были освобождены: Мелитополь, Бердянск, Волноваха и Мариуполь. Далее были: Донецкая область и Херсонская, где в 20-ем возрасте и оборвалась жизнь Александра. При штурме села Безыменного Херсонской области в селе Чкалово гаубично — артиллерийский дивизион настигли вражеские снаряды. Александр был тяжело ранен, но, несмотря на это, помогал грузить на машины других раненых, пока не потерял сознание. В связи с большой потерей крови до больницы его довезти не успели.

За отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента России Сава Александр Евгеньевич награжден медалью за освобождение Мариуполя и орденом Мужества посмертно.

Ковязин Михаил Викторович родился 29 декабря 1987 года в Симферополе. С 1995 по 2005 год учился в школе №39. По окончанию школы учился в Таврическом колледже экономики и управления. С мая 2019 года проходил службу в войсковой части на должности командира орудия гаубичной артиллерийской батареи, рядового. После ему присвоено звание сержант. С 24 февраля 2022 года участвовал в Специальной военной операции в должности заместителя командира взвода, командира орудийного расчета гаубичной батареи в составе 126-й отдельной бригады береговой обороны. Летом 2022 года 126-я бригада береговой обороны провела успешную военную операцию, за выполнение которой бригаде было присвоено звание гвардейской. Михаил Ковязин получил звание гвардии сержанта и был награжден правительственной наградой – знаком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским Крестом IV степени. 22 сентября 2022 года гвардии сержант Ковязин Михаил получил тяжелые ранения и ушел из жизни 6 ноября 2022 года в военном госпитале имени Бурденко в Москве.

За отвагу и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, Указом президента России Ковязин Михаил Викторович награжден орденом Мужества посмертно.