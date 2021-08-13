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В Симферополе торжественно открыли обновленный стадион «Локомотив»

В Симферополе торжественно открыли обновленный стадион «Локомотив»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 13.08.2021

В Симферополе прошла торжественная церемония открытия после реконструкции футбольного поля и беговых дорожек стадиона «Локомотив» (ГБУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым»). Абсолютно новая и современная инфраструктура появилась благодаря реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Симферополе торжественно открыли обновленный стадион «Локомотив»

В праздничной церемонии приняли участие председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, министр спорта РК Ольга Торубарова, президент республиканского Олимпийского совета Евгений Михайлов.

В Симферополе торжественно открыли обновленный стадион «Локомотив»

За 7 лет в Крыму проведена масштабная модернизация спортивных объектов. Установлены тысячи спортплощадок, построены физкультурно-оздоровительные комплексы, ремонтируются спортзалы в школах, восстанавливается училище олимпийского резерва в селе Краснолесье, в Симферополе завершается строительство спортивного центра подготовки сборных и клубных команд «Крым-спорт» и другие объекты, которые полностью изменили мир спорта Крыма, — рассказал Владимир Константинов.

В Симферополе торжественно открыли обновленный стадион «Локомотив»

Спикер крымского парламента пожелал спортсменам здоровья, спортивного долголетия, крымскому спорту процветания и успехов, а также вручил государственные награды. За высокие достижения и весомый вклад в развитие спорта были награждены спортсмены и тренерский состав Республики Крым. Почетным гостем в церемонии награждения стал мастер спорта по боксу России и бронзовый призер Олимпийских игр 2021 года Глеб Бакши.

В Симферополе торжественно открыли обновленный стадион «Локомотив»

Отныне для спортсменов созданы комфортные условия, где они смогут развивать и совершенствовать свои профессиональные навыки. В частности, полностью отреставрировано футбольное поле и заменено натуральное покрытие с автоматическим поливом газона и подогревов. Уложены новые легкоатлетические беговые дорожки, которые оснащены всем комплексом легкоатлетического  оборудования. Также создан отдельный сектор для прыжков в высоту, длину, прыжков с шестом и метания ядра. Кроме того, установлена новая газовая котельная для подогрева футбольного поля и произведена реконструкция осветительных мачт (конструкции, которые служат для освещения площадок большого размера).

В Симферополе торжественно открыли обновленный стадион «Локомотив»

В Симферополе торжественно открыли обновленный стадион «Локомотив»

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК,  Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис).

В Симферополе торжественно открыли обновленный стадион «Локомотив»

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