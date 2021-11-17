В Симферополе три вечерних рейса троллейбуса №17 продлены до микрорайона Каменка

Под руководством помощника Главы РК Станислава Грецкого, минтранс и ГУП «Крымтроллейбус» проработали вопрос по продлению трех рейсов троллейбуса №17 в Симферополе до первой остановки микрорайона Каменка.

С сегодняшнего дня три троллейбуса №17 ходят по удлиненному маршруту. Отправления с 1-й остановки микрорайона Каменка осуществляются в 17:29, 18:06 и 18:35, — отметил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В свою очередь, Станислав Грецкий подчеркнул, было принято решение в часы максимальной вечерней загрузки и когда школьники возвращаются с занятий домой, продлить три рейса троллейбуса №17 до 1 остановки микрорайона Каменка. По его словам, в Крыму ведется постоянный мониторинг маршрутов, вносятся корректировки в работе, прорабатываются проблемные вопросы учитывая пожелания граждан.