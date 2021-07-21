В Симферополе убирают с улиц бесхозные автомобили

​С начала года в Симферополе сотрудники Департамента административно-технического контроля городской администрации провели 29 комиссионных обследований транспортных средств, имеющих признаки разукомплектованности. На бесхозных автомобилях были размещены требования о необходимости перемещения таких автомобилей в места специализированной стоянки.

В ходе проверки в отношении 7 транспортных средств зафиксирован факт добровольного перемещения. Принято 1 постановление о принудительном перемещении, а также 8 постановлений находятся на согласовании в структурных подразделениях администрации. Кроме того, по 4 автомобилям проводятся мероприятия, направленные на принудительное перемещение, — сообщили в администрации крымской столицы.

Мероприятия по выявлению бесхозных машин на улицах и во дворах Симферополя будет продолжены.