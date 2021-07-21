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В Симферополе убирают с улиц бесхозные автомобили
Фото: администрация Симферополя

В Симферополе убирают с улиц бесхозные автомобили

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:04 21.07.2021

​С начала года в Симферополе сотрудники Департамента административно-технического контроля городской администрации провели 29 комиссионных обследований транспортных средств, имеющих признаки разукомплектованности. На бесхозных автомобилях были размещены требования о необходимости перемещения таких автомобилей в места специализированной стоянки.

В ходе проверки в отношении 7 транспортных средств зафиксирован факт добровольного перемещения. Принято 1 постановление о принудительном перемещении, а также 8 постановлений находятся на согласовании в структурных подразделениях администрации. Кроме того, по 4 автомобилям проводятся мероприятия, направленные на принудительное перемещение, — сообщили в администрации крымской столицы.

Мероприятия по выявлению бесхозных машин на улицах и во дворах Симферополя будет продолжены.

В Симферополе убирают с улиц бесхозные автомобили

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