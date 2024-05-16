Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Симферополе убирают «связки» проводов и кабелей с опор в центре города. Начали с улицы Самокиша
актуально в республике
В Симферополе убирают «связки» проводов и кабелей с опор в центре города. Начали с улицы Самокиша

В Симферополе убирают «связки» проводов и кабелей с опор в центре города. Начали с улицы Самокиша

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 17:38 16.05.2024

В Симферополе, на улице Самокиша проводится завершающий этап по упорядочиванию сетей и коммуникаций связи.

В Симферополе убирают «связки» проводов и кабелей с опор в центре города. Начали с улицы Самокиша

На опорах, балансодержателями которых является МБУ «Горсвет», проводятся работы по демонтажу слаботочных сетей, собственники которых не выполнили предписание о заключении договоров на размещение коммуникаций связи и приведении сетей в нормативное состояние. Работа в данном направлении будет продолжаться. Все бесхозные сети и коммуникации связи будут демонтированы, — рассказали в администрации крымской столицы.

В Симферополе убирают «связки» проводов и кабелей с опор в центре города. Начали с улицы Самокиша

Для уточнения дополнительной информации и взаимодействия, операторы связи и собственники сетей коммуникаций могут обращаться в следующие организации:

— ГУП РК «Крымэнерго»: +7 (978) 535-35-35;

— МБУ «Горсвет»: +7 (978) 948-53-45;

— Управление транспорта и связи администрации города Симферополя: +7 (978) 114-50-70.

В Симферополе убирают «связки» проводов и кабелей с опор в центре города. Начали с улицы Самокиша

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.