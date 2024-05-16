В Симферополе убирают «связки» проводов и кабелей с опор в центре города. Начали с улицы Самокиша

В Симферополе, на улице Самокиша проводится завершающий этап по упорядочиванию сетей и коммуникаций связи.

На опорах, балансодержателями которых является МБУ «Горсвет», проводятся работы по демонтажу слаботочных сетей, собственники которых не выполнили предписание о заключении договоров на размещение коммуникаций связи и приведении сетей в нормативное состояние. Работа в данном направлении будет продолжаться. Все бесхозные сети и коммуникации связи будут демонтированы, — рассказали в администрации крымской столицы.

Для уточнения дополнительной информации и взаимодействия, операторы связи и собственники сетей коммуникаций могут обращаться в следующие организации:

— ГУП РК «Крымэнерго»: +7 (978) 535-35-35;

— МБУ «Горсвет»: +7 (978) 948-53-45;

— Управление транспорта и связи администрации города Симферополя: +7 (978) 114-50-70.