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В Симферополе улицы и дороги убирают как днём, так и ночью

В Симферополе улицы и дороги убирают как днём, так и ночью

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 11:54 16.05.2020

По словам начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Якуба Зейтулаева, в городе еженедельно выполняется обработка и дезинфекция остановочных павильонов, а в ночное время проводится механизированная влажная уборка основных автомагистралей города. В работе задействованы две единицы техники.

Хочу акцентировать внимание жителей на том, что все работы по содержанию и благоустройству улиц, проводятся с использованием воды технического назначения. Наряду с мероприятиями, проводимыми с целью улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, в пятницу была проведена мойка плитки и элементов благоустройства в центральной части города. Работники МБУ «Город» использовали для этого технику со специализированной установкой. Работы велись по улице Пушкина и продлятся в течение следующей недели, далее они будут проводиться по улице Карла Маркса, — цитирует чиновника пресс-службе администрации крымской столицы.

В Симферополе улицы и дороги убирают как днём, так и ночью В Симферополе улицы и дороги убирают как днём, так и ночью В Симферополе улицы и дороги убирают как днём, так и ночью В Симферополе улицы и дороги убирают как днём, так и ночью

Напомним, специализированные бригады МБУ «Город» продолжают текущее содержание и ремонт элементов городской улично-дорожной сети.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе улицы и дороги убирают как днём, так и ночью

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