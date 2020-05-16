В Симферополе улицы и дороги убирают как днём, так и ночью

По словам начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Якуба Зейтулаева, в городе еженедельно выполняется обработка и дезинфекция остановочных павильонов, а в ночное время проводится механизированная влажная уборка основных автомагистралей города. В работе задействованы две единицы техники.

Хочу акцентировать внимание жителей на том, что все работы по содержанию и благоустройству улиц, проводятся с использованием воды технического назначения. Наряду с мероприятиями, проводимыми с целью улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации, в пятницу была проведена мойка плитки и элементов благоустройства в центральной части города. Работники МБУ «Город» использовали для этого технику со специализированной установкой. Работы велись по улице Пушкина и продлятся в течение следующей недели, далее они будут проводиться по улице Карла Маркса, — цитирует чиновника пресс-службе администрации крымской столицы.