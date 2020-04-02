В Симферополе улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами

Дезинфекцию проезжей части улиц в целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции в Симферополе проводят сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город».

Дезинфицирующее средство по городу разбрызгивают поливальные машины в количестве двух единиц. На сегодняшний день уже обработаны улицы Беспалова, Киевская, Гурзуфская, Лермонтова, 51-й Армии и проспект Победы. Также работы сегодня продолжатся на улице Куйбышева, и будут проводиться регулярно на основных проездных улицах города, — цитирует пресс-служба начальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуба Зейтулаева.