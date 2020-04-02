Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | ЖКХ Крыма | В Симферополе улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами

crimeapress_news

В Симферополе улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами

В Симферополе улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 19:34 02.04.2020

Дезинфекцию проезжей части улиц в целях ограничения распространения новой коронавирусной инфекции в Симферополе проводят сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город».

Дезинфицирующее средство по городу разбрызгивают поливальные машины в количестве двух единиц. На сегодняшний день уже обработаны улицы Беспалова, Киевская, Гурзуфская, Лермонтова, 51-й Армии и проспект Победы. Также работы сегодня продолжатся на улице Куйбышева, и будут проводиться регулярно на основных проездных улицах города, — цитирует пресс-служба начальника департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Якуба Зейтулаева.

По словам специалиста, средства, которые используются, абсолютно безопасны для людей. Обработка выполняется строго в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

В Симферополе улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами В Симферополе улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами В Симферополе улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе улицы обрабатывают дезинфицирующими средствами

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.