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В Симферополе усиленными темпами продолжается ямочный ремонт дорог

В Симферополе усиленными темпами продолжается ямочный ремонт дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:26 15.08.2020

В Симферополе МБУ «Город» на постоянной основе проводит работы по текущему ремонту улично-дорожной сети. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

В Симферополе усиленными темпами продолжается ямочный ремонт дорог

По поручению главы администрации Симферополя Елены Проценко сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» произвели ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по улице Генерала Родионова до специализированного учебно-производственного предприятия «Крымпласт», — отметил Евгений Маляров. — Изначально была произведена фрезеровка и подготовка для укладки дорожного покрытия, в последующем работники осуществили укладку горячего асфальта. Ремонтом была охвачена площадь порядка 300 квадратных метров.

В Симферополе усиленными темпами продолжается ямочный ремонт дорог

Кроме того, за прошедшую неделю бригада «Города» выполнила ямочный ремонт тротуара на улице Лермонтова, а также замену бортовых камней на улице Менделеева.

В Симферополе усиленными темпами продолжается ямочный ремонт дорог

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе усиленными темпами продолжается ямочный ремонт дорог

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