В Симферополе усиленными темпами продолжается ямочный ремонт дорог

В Симферополе МБУ «Город» на постоянной основе проводит работы по текущему ремонту улично-дорожной сети. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

По поручению главы администрации Симферополя Елены Проценко сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» произвели ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по улице Генерала Родионова до специализированного учебно-производственного предприятия «Крымпласт», — отметил Евгений Маляров. — Изначально была произведена фрезеровка и подготовка для укладки дорожного покрытия, в последующем работники осуществили укладку горячего асфальта. Ремонтом была охвачена площадь порядка 300 квадратных метров.

Кроме того, за прошедшую неделю бригада «Города» выполнила ямочный ремонт тротуара на улице Лермонтова, а также замену бортовых камней на улице Менделеева.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.