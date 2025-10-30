В Симферополе усилили контроль за соблюдением Правил благоустройства

В Симферополе усилена работа по контролю за соблюдением Правил благоустройства города. ​Специалисты администрации города ежедневно проводят мониторинг улиц для выявления и пресечения нарушений, связанных с размещением незаконной наружной рекламы и рекламных конструкций. Об этом сообщил заведующий сектором оперативного контроля администрации города Павел Чипеев.

По словам специалистам, контроль охватывает ключевые аспекты благоустройства, включая установку рекламных конструкций, баннеров, штендеров, флагов и других объектов наружной рекламы. Особое внимание уделяется проверке наличия и состояния урн вблизи объектов торговли и общественного питания.

В ходе регулярных обходов мы визуально проверяем соблюдение Правил благоустройства. Если выявляются нарушения, то сначала проводятся профилактические мероприятия. Вручаются памятки собственникам и арендаторам, а также направляются письма с просьбой устранить нарушения, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Павла Чипеева.

В случае отказа от выполнения предписаний администрация города будет вынуждена прибегнуть к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Крым. Согласно статье 3.11 Закона «Об административных правонарушениях», предусмотрены штрафы для нарушителей: