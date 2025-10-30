Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Благоустройство Крыма | В Симферополе усилили контроль за соблюдением Правил благоустройства
Новости Республики
В Симферополе усилили контроль за соблюдением Правил благоустройства
фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя

В Симферополе усилили контроль за соблюдением Правил благоустройства

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 17:03 30.10.2025

  • для физических лиц: от 2000 до 5000 рублей;
  • для индивидуальных предпринимателей: от 10 000 до 50 000 рублей;
  • для юридических лиц: от 30 000 до 100 000 рублей.

Системный подход в проведении проверок помогает поддерживать порядок и улучшать городской облик, создавая комфортные условия для жителей и гостей города, — отмечает Павел Чипеев.

Контроль за благоустройством в Симферополе остается приоритетной задачей, а усилия администрации направлены на создание эстетичной и удобной городской среды.

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x