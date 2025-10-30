фото: скрин видео пресс-службы администрации Симферополя
В Симферополе усилили контроль за соблюдением Правил благоустройства
Опубликовал: КрымPRESS
в Благоустройство Крыма
17:03 30.10.2025
благоустройство Крыма 2025-10-30
В Симферополе усилена работа по контролю за соблюдением Правил благоустройства города. Специалисты администрации города ежедневно проводят мониторинг улиц для выявления и пресечения нарушений, связанных с размещением незаконной наружной рекламы и рекламных конструкций. Об этом сообщил заведующий сектором оперативного контроля администрации города Павел Чипеев.
По словам специалистам, контроль охватывает ключевые аспекты благоустройства, включая установку рекламных конструкций, баннеров, штендеров, флагов и других объектов наружной рекламы. Особое внимание уделяется проверке наличия и состояния урн вблизи объектов торговли и общественного питания.
В ходе регулярных обходов мы визуально проверяем соблюдение Правил благоустройства. Если выявляются нарушения, то сначала проводятся профилактические мероприятия. Вручаются памятки собственникам и арендаторам, а также направляются письма с просьбой устранить нарушения, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Павла Чипеева.
В случае отказа от выполнения предписаний администрация города будет вынуждена прибегнуть к административной ответственности в соответствии с законодательством Республики Крым. Согласно статье 3.11 Закона «Об административных правонарушениях», предусмотрены штрафы для нарушителей:
- для физических лиц: от 2000 до 5000 рублей;
- для индивидуальных предпринимателей: от 10 000 до 50 000 рублей;
- для юридических лиц: от 30 000 до 100 000 рублей.
Системный подход в проведении проверок помогает поддерживать порядок и улучшать городской облик, создавая комфортные условия для жителей и гостей города, — отмечает Павел Чипеев.
Контроль за благоустройством в Симферополе остается приоритетной задачей, а усилия администрации направлены на создание эстетичной и удобной городской среды.
источник: пресс-служба администрации Симферополя
0
0
голоса
Оцените материал
Просмотры: 18
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: благоустройство Крыма