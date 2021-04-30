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В Симферополе устанавливают праздничные инсталляции ко Дню Победы

В Симферополе устанавливают праздничные инсталляции ко Дню Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:04 30.04.2021

В Симферополе сотрудники МБУ «Горсвет» приступили к установке праздничных инсталляций к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил начальник Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

На сегодняшний день праздничные конструкции установлены на площади Советской, пересечении улиц Карла Маркса — Пушкина и Горького — Пушкина. Кроме того, к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне праздничные инсталляции будут расположены на пересечении улиц Пушкина и Ушинского, воинском кладбище на улице Старозенитная, Аллее Славы, в районе сквера Победы, — рассказал Маляров.

В Симферополе устанавливают праздничные инсталляции ко Дню Победы

В крымской столице появятся 10 световых растяжек на улице Александра Невского (участок от улицы Жуковского до улицы Толстого) и на улице Севастопольская (участок от улицы Козлова до площади Ленина). Все праздничные конструкции будут установлены до 7 мая текущего года.

В Симферополе устанавливают праздничные инсталляции ко Дню Победы

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе устанавливают праздничные инсталляции ко Дню Победы

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