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В Симферополе устанавливают спортивные площадки

В Симферополе устанавливают спортивные площадки

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 19:24 19.11.2020

В рамках реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни» в Симферополе в текущем году будет установлено 7 спортивных площадок. По словам заместителя главы администрации города Эмиля Мамедиева, на сегодняшний день уже завершены работы по обустройству спортивных площадок на улицах Дружбы 64, Марка Донского 6а, Гайдара 18. Кроме того, новые спортивные комплексы разместятся на улицах Донская 47, Куйбышева 15, Балаклавская 105, а также проспекте Кирова 39.

Оборудование спортивно-тренажерных комплексов в крымской столице держу на личном контроле. Ежедневно осуществляю выезды на строительные объекты, проверяю количество техники и рабочих на объекте, а также объёмы выполненных работ за сутки, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы чиновника. — Надеюсь, что новые спортивные площадки будут способствовать привлечению граждан к здоровому образу жизни, повышению качества спортивной подготовки жителей, вовлечению подрастающего поколения в занятия физической культурой и спортом.

В Симферополе устанавливают спортивные площадки В Симферополе устанавливают спортивные площадки В Симферополе устанавливают спортивные площадки

Все работы, говорят специалисты, планируется завершить до конца декабря этого года.

фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе устанавливают спортивные площадки

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