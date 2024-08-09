Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | В Симферополе устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Произошло накануне
актуально в республике
В Симферополе устанавливают обстоятельства с участием несовершеннолетнего. Произошло накануне
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферополе устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Произошло накануне

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 12:34 09.08.2024

По предварительным данным, 08.08.2024 года в 19:00 ч. в городе Симферополе на улице Кирпичная, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны ул. Лунная, при повороте налево не уступил дорогу питбайку Progasi smart, под управлением несовершеннолетнего 2009 года рождения, в результате чего допустил столкновение.

Узнайте больше:  Смертельное ДТП на трассе «Симферополь – Алушта». Погиб мотоциклист

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.