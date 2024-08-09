В Симферополе устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего. Произошло накануне

По предварительным данным, 08.08.2024 года в 19:00 ч. в городе Симферополе на улице Кирпичная, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, двигаясь со стороны ул. Лунная, при повороте налево не уступил дорогу питбайку Progasi smart, под управлением несовершеннолетнего 2009 года рождения, в результате чего допустил столкновение.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства ДТП выясняются.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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