В Симферополе установили 57 новых дорожных знаков

В период с 6 по 12 сентября сотрудники МБУ произвели монтаж 57 дорожных знаков на улицах Ковыльная, Севастопольская, Вокзальная, Ленинградская, Куйбышева, Тургенева, Ленина, Генова, Леси Украинки и Яблочкова, а также демонтировали аналогичные конструкции на улицах Русская, Элеваторная и площади Ленина.

Ремонт дорог, нанесение разметки, монтаж дорожных знаков и пешеходных ограждений, установка «лежачих полицейских» – все эти работы выполняются сотрудниками МБУ «Город» для того, чтобы жителям и гостям Симферополя было комфортно передвигаться по городу вне зависимости от наличия автомобиля, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя директора учреждения Антона Гумен.

Так, на прошлой неделе силами учреждения был выполнен монтаж пешеходных ограждений. Данный вид работ осуществили на улицах Глинки, Русская, Кечкеметская, а ремонт – на площади Амет-Хана Султана. В то же время, ремонт искусственных дорожных неровностей выполнили на улице Генова.

Специалисты предприятия продолжают мероприятия по содержанию сетей ливневой канализации города. Очистка и промывка ливнёвок, открытых лотков, замена и ремонт решеток дождеприёмников, очистка дождеприемных колодцев и других элементов ливневой канализации осуществляются ежедневно. Так, за отчётный период работы проводились на улицах Никанорова, 60 лет Октября, Железнодорожная, Космическая, Гурзуфская, Гагарина, Красноармейская, Ангарская, Карла Маркса, Зенитная, Туристов, Гражданская, Большевистская, Туристов, 1 Конной Армии и Киевская, – отмечает Антон Гумен.

По словам специалиста, места проведения ремонтных работ определяются по результатам ежедневного мониторинга состояния улично-дорожной сети города. Также учреждение отрабатывает заявки, поступающие через Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

За текущий период в перечисленных видах работ было задействовано 19 сотрудников учреждения и 5 единиц специализированной техники.