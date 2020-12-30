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В Симферополе установили мемориальную доску Святителю Луке Войно-Ясенецкому

В Симферополе установили мемориальную доску Святителю Луке Войно-Ясенецкому

Опубликовал: CrimeaPRESS в История Крыма 13:16 30.12.2020

В Симферополе, на здании хирургического корпуса республиканской больницы им. Н.А. Семашко установлена мемориальная доска Святителю Луке Войно-Ясенецкому, архиепископу Симферопольскому и Крымскому. Выдающийся хирург, ученый и богослов работал в этой больнице в 50-х годах прошлого века

В 50-х годах прошлого века в здании хирургического корпуса Святитель Лука читал лекции, консультировал больных, благословлял их на операции и сам проводил оперативное лечение. В нашей медицинской организации есть врачи, которые хорошо знают о работе святителя Луки в ее стенах. К примеру, врач Галина Даниловна Вербицкая начала свою трудовую деятельность в коллективе, где многие врачи трудились вместе с профессором Валентином Феликсовичем Войно-Ясенецким. Среди работающих сейчас крымских врачей есть те, кто слушали его лекции, — рассказала главврач больницы Валентина Фурсова.

В Симферополе установили мемориальную доску Святителю Луке Войно-Ясенецкому

По ее словам, вся медицинская деятельность Луки Войно-Ясенецкого была неразрывно связана с республиканской больницей.

В Симферополе установили мемориальную доску Святителю Луке Войно-Ясенецкому

Установка памятной доски на корпусе больницы приурочена к важному событию. Двадцать лет назад Архиерейский собор Русской православной церкви Московского патриархата  причислил Святителя Луку к лику святых для всеобщего почитания. Чин освещения мемориальной доски провел епископ Ялтинский Нестор, викарий Симферопольской и Крымской епархии.

В Симферополе установили мемориальную доску Святителю Луке Войно-Ясенецкому

Фото: минздрав РК.

В Симферополе установили мемориальную доску Святителю Луке Войно-Ясенецкому

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