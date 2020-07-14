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В Симферополе установят 25 остановочных павильонов за 12,5 миллионов рублей
Фото: пресс-служба администрации Симфыерополя

В Симферополе установят 25 остановочных павильонов за 12,5 миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 19:45 14.07.2020

В рамках реализации программы по формированию современной городской среды в Симферополе будет установлено 25 остановочных павильонов. Об этом сообщил ИО руководителя Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

В соответствии с соглашением между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства в размере 12,5 миллионов рублей на обустройство остановочных павильонов, — отметил Евгений Маляров.

Так, по его информации, остановочные павильоны будут установлены:

  1. ул. Ялтинская (район примыкания ул. Генерала Родионова)
  2. ул. Данилова, 57
  3. ул. Первой Конной Армии, 19А
  4. ул. Ракетная, 32
  5. ул. М. Василевского, 16
  6. ул. Балаклавская, 99А «Пневматика»
  7. п. Битумное, ул. Внешняя, 9
  8. ул. Б. Хохлова, 10 (ул. З. Рухадзе, 28А)
  9.  ул. Радищева, 82
  10. ул. М. Василевского, 4
  11. ул. Л. Софу – ул. У. Ипчи
  12. ул. Кубанская, 18 13. ул. Куйбышева, 138
  13. ул. Кечкеметская, 109
  14. ул. М. Жукова (разворотное кольцо)
  15. пр-т. Победы, 157
  16. ул. Гер. Сталинграда, 6Д
  17. ул. Титова, 71
  18. ул. Гер. Сталинграда, (СОШ №10)
  19. ул. Гер. Сталинграда (маг. «Яблоко»)
  20. ул. Луговая, 73
  21. ул. Куйбышева, 60
  22. ул. Кечкеметская, 27
  23. ул. Павленко, 40
  24. ул. Кечкеметская, 166.

В Симферополе установят 25 остановочных павильонов за 12,5 миллионов рублей

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