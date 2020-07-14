В Симферополе установят 25 остановочных павильонов за 12,5 миллионов рублей

В рамках реализации программы по формированию современной городской среды в Симферополе будет установлено 25 остановочных павильонов. Об этом сообщил ИО руководителя Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.

В соответствии с соглашением между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства в размере 12,5 миллионов рублей на обустройство остановочных павильонов, — отметил Евгений Маляров.

Так, по его информации, остановочные павильоны будут установлены:

ул. Ялтинская (район примыкания ул. Генерала Родионова) ул. Данилова, 57 ул. Первой Конной Армии, 19А ул. Ракетная, 32 ул. М. Василевского, 16 ул. Балаклавская, 99А «Пневматика» п. Битумное, ул. Внешняя, 9 ул. Б. Хохлова, 10 (ул. З. Рухадзе, 28А) ул. Радищева, 82 ул. М. Василевского, 4 ул. Л. Софу – ул. У. Ипчи ул. Кубанская, 18 13. ул. Куйбышева, 138 ул. Кечкеметская, 109 ул. М. Жукова (разворотное кольцо) пр-т. Победы, 157 ул. Гер. Сталинграда, 6Д ул. Титова, 71 ул. Гер. Сталинграда, (СОШ №10) ул. Гер. Сталинграда (маг. «Яблоко») ул. Луговая, 73 ул. Куйбышева, 60 ул. Кечкеметская, 27 ул. Павленко, 40 ул. Кечкеметская, 166.