В Симферополе установят 25 остановочных павильонов за 12,5 миллионов рублей

В рамках реализации программы по формированию современной городской среды в Симферополе будет установлено 25 остановочных павильонов. Об этом сообщил ИО руководителя Департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Евгений Маляров.
В соответствии с соглашением между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь выделены средства в размере 12,5 миллионов рублей на обустройство остановочных павильонов, — отметил Евгений Маляров.
Так, по его информации, остановочные павильоны будут установлены:
- ул. Ялтинская (район примыкания ул. Генерала Родионова)
- ул. Данилова, 57
- ул. Первой Конной Армии, 19А
- ул. Ракетная, 32
- ул. М. Василевского, 16
- ул. Балаклавская, 99А «Пневматика»
- п. Битумное, ул. Внешняя, 9
- ул. Б. Хохлова, 10 (ул. З. Рухадзе, 28А)
- ул. Радищева, 82
- ул. М. Василевского, 4
- ул. Л. Софу – ул. У. Ипчи
- ул. Кубанская, 18 13. ул. Куйбышева, 138
- ул. Кечкеметская, 109
- ул. М. Жукова (разворотное кольцо)
- пр-т. Победы, 157
- ул. Гер. Сталинграда, 6Д
- ул. Титова, 71
- ул. Гер. Сталинграда, (СОШ №10)
- ул. Гер. Сталинграда (маг. «Яблоко»)
- ул. Луговая, 73
- ул. Куйбышева, 60
- ул. Кечкеметская, 27
- ул. Павленко, 40
- ул. Кечкеметская, 166.
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