В Симферополе устраняют последствия непогоды

В Симферополе, в связи с ухудшением погодных условий, сотрудники МБУ «Город» сконцентрировали максимальные усилия на уборке территорий. Об этом сообщил директор учреждения Антон Гумен.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, к данному часу зарегистрированы 9 обращений граждан по проблемным вопросам последствий непогоды. Зафиксированы случаи падения крупных веток и целых деревьев на автомобили, проезжую часть, а также обрывы проводов. Бригада «Города» устраняет последствия сильного ветра и дождя, – рассказал Антон Гумен.

Такие обращения поступили по улицам Мате Залки, Гоголя, Герцена, Гайдара, Черноморская, Семашко, Гаспринского, Камская и остановке ГРЭС.

Кроме того, на перекрестке улиц Караимская и Крылова упал светофор.

На улице Калинина дерево рухнуло на автомобили и перекрыло дорогу.

В поселке Аэрофлотский сильный порыв ветра опрокинул остановочный павильон.

На текущий момент сотрудники учреждения убирают с проезжей части поваленные деревья, восстанавливают поврежденные во время непогоды линии электропередач, открывают и прочищают систему ливневой канализации.

По ряду адресов работы уже выполнены, на других еще продолжаются. Коммунальщики признаются: аварийных вызовов все больше.

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Фото: администрация Симферополя и Сергей Зарицкий, ВК, Автопартнер Крым, Кристина Сирик, ВК, Черный список Симферополь,