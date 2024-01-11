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В Симферополе устроили конкурс на лучшее имя… пчеле – детскому символу города

В Симферополе устроили конкурс на лучшее имя… пчеле – детскому символу города

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 22:03 11.01.2024

Объявлен конкурс на название/имя детского символа города Симферополя – пчелу. Принять участие могут жители муниципального образования – городской округ Симферополь Республики Крым в возрасте от 8 лет независимо от профессионального образования.

 В Симферополе устроили конкурс на лучшее имя… пчеле – детскому символу города

Условия конкурса:

  • направить свой вариант названия не позднее 10 февраля 2024 года посредством электронной формы;
  • участники конкурса могут представить один вариант названия (имени) и его описание;
  • участники конкурса предоставляют краткую информацию о себе с указанием ФИО, даты рождения, места работы (обучения) и контактного номера телефона.
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Подробная информация расположена в Положении о конкурсе.

Этот милый персонаж будет представлять наш город и стать настоящим героем для всех жителей нашего родного края. Ждем ваших ярких и оригинальных имен для нашей детской символики до 10 февраля. Давайте вместе создадим незабываемый образ, который будет радовать детей и взрослых нашего города, — сообщили организаторы.

 В Симферополе устроили конкурс на лучшее имя… пчеле – детскому символу города

Победитель будет определён открытым голосованием в группе Детской администрации города Симферополя ВКонтакте с 18 по 27 февраля.

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