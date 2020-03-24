В Симферополе утонул годовалый ребенок. Разбирается Следственный комитет

В Симферополе возбуждено уголовное дело по факту гибели годовалого ребенка в водоеме на частном участке.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности годовалому ребенку (ч.1 ст. 109 УК РФ).

13 марта текущего года на территории частного домовладения было обнаружено тело годовалой девочки, проживавшей с родителями в этом доме, с признаками гибели в воде. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе руководителя и следователей следственного отдела по Симферопольскому району, следователей-криминалистов Управления криминалистики Главного следственного управления, сотрудников полиции, — сообщили в Следкоме.

Следственным отделом по Симферопольскому району в настоящее время установлено, что в тот день мама оставила девочку спать в коляске во дворе, а сама ушла в дом заниматься домашними делами, периодически проверяя ее. Упавшего в искусственный пруд ребенка обнаружил старший брат, который вернулся со школы и по просьбе матери также выходил проверять спящую сестру на улицу. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть девочки.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся все необходимые мероприятия для установления полной картины происшествия, назначены и проводятся соответствующие экспертизы. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления, — отметили в Следкоме.

Крымские следователи обращаются ко всем родителям с настоятельной просьбой, не оставляйте своих детей без присмотра. Не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков. Телефонная линия органов Следственного комитета России «Ребёнок в опасности» 123 (круглосуточно).