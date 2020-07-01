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В Симферополе утонул мужчина

В Симферополе утонул мужчина

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:27 01.07.2020

По информации МЧС Крыма, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано одно происшествие, в результате которого погиб человек.Так, вчера в 13:18 поступило сообщение о том, что в Симферополе, в микрорайоне Фонтаны, в районе плотины, утонул мужчина. Причина смерти будет установлена после проведения судебной медицинской экспертизы.

С начала года в Крыму произошло уже 14 происшествий на воде, погибло 12 человек, спасено 2 человека.

В Симферополе утонул мужчина

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