В Симферополе утонул мужчина

По информации МЧС Крыма, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано одно происшествие, в результате которого погиб человек.Так, вчера в 13:18 поступило сообщение о том, что в Симферополе, в микрорайоне Фонтаны, в районе плотины, утонул мужчина. Причина смерти будет установлена после проведения судебной медицинской экспертизы.

С начала года в Крыму произошло уже 14 происшествий на воде, погибло 12 человек, спасено 2 человека.