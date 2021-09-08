В Симферополе увековечили память Григория Иоффе

В Симферополе открыли памятную доску выдающемуся политику, государственному и общественному деятелю, журналисту Григорию Иоффе. В торжественной церемонии приняли участие Глава РК Сергей Аксёнов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, руководство Симферополя, депутаты, члены Общественной палаты, друзья и коллеги Григория Адольфовича.

Сергей Аксёнов назвал открытие памятной доски в честь Григория Иоффе «заслуженной данью уважения тем делам, которые он сделал на благо республики и тем его проектам, которые вместо него предстоит довести до конца нам».

Ответственный, правильный человек, настоящий друг, верный соратник, он всегда был честен в отношениях и никогда не боялся высказать свою точку зрения. Григорий Адольфович всегда был «на острие», потому больше других подвержен опасности. Светлая ему память, — сказал Глава Республики, поблагодарив инициаторов установки и создателей мемориальной доски.

Для председателя крымского парламента Владимира Константинова Григорий Иоффе был не только коллегой и соратником, но и настоящим другом, «частью жизни, которая ушла безвозвратно».

Он был потрясающим человеком с особым чувством юмора. Всегда умел поднимать остроту проблем и выходить на их решение, таким же было общение с ним — острым и интересным. В период Крымской весны Григорий Адольфович с первой до последней минуты был в строю, затем принимал самое активное участие в формировании нового российского Крыма, принятии первых законодательных актов. Настоящим детищем для него стала Общественная палата, ставшая под его руководством одним из лучших в России общественных институтов. Прошел почти год со дня его смерти, но мы все так же скорбим и его все так же не хватает, — сказал Константинов.

Своими воспоминаниями о Григории Иоффе поделились председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук и его заместитель Александр Рудяков, председатель Симферопольского горсовета Виктор Агеев, главврач Бахчисарайской районной больницы Светлана Шейн, главный редактор газеты «Крымские известия» Ирина Иванченко.

Мемориальную доску расположили на фасаде дома, в котором Григорий Иоффе проживал многие годы. Текст на плите гласит:

В этом доме с 1999 по 2020 год жил государственный и общественный деятель, журналист, крымчанин Григорий Адольфович Иоффе.

Все пришедшие вспоминали Григория Иоффе как исключительно достойного человека, истинного крымчанина, который очень много сделал на благо республики, журналиста и русиста.