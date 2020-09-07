В Симферополе ужесточили график подачи воды

С понедельника, 7 сентября, в Симферополе и ряде сел Симферопольского и Бахчисарайского районов введен третий этап ограничений подачи воды. Для крымской столицы потребление воды снижено до 100 тыс. кубометров в сутки. Вода почти везде – два часа утром и два часа вечером.

За вчерашние сутки мы подняли с трех водохранилищ всего 75 тысяч «кубов». Не 150, не 160, а 75 тысяч кубометров… Сегодня, 7 сентября, согласно утвержденным планам, город и район переводятся на третий режим ограничений: с 7:00 до 9:00 утром и с 19:00 до 21:00 вечером. Режим, когда вода была с 7 до 11 утра, с сегодняшнего дня ушел в историю, – заявил сегодня руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Оговорился или нет Баженов, проверим уже вечером, ведь в актуальных графиках — ЗДЕСЬ — подача воды значится по 3 часа утром и вечером.

Власти обещают следить, чтобы графики строго соблюдались. Однако симферопольцы жалуются даже не на отсутствие воды, а ее качество. Вот типичные жалобы (из соцсетй):

Хочется также, чтобы вы обратили внимание на качество воды, а не только на график её подачи. Люди жалуются. Вода, которую и так дают по графику, ржавая, купать детей невозможно, стирать белые блузки и рубашки школьной формы также невозможно… Найдите пути решения, если таковые имеются. Качество воды п. Аграрное ужасное, так же как и ГРЭС она идёт коричневая, а платим мы за питьевую, которую фильтры не чистят. Плохая подача воды с 6 по 9 этаж (качество работы насоса на 3 балла).

Впрочем, здесь круг замыкается. На предприятии «Вода Крыма» отмечают, что ржавчину и грязь из труб «обеспечивают» как раз регулярные отключения. А их пока не избежать.