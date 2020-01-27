В Симферополе в 2020 году намерены сдать в эксплуатацию четыре детских сада

О том, что в Симверополе в рамках Федеральной целевой программы ведется строительство четырех детских образовательных дошкольных учреждений, сообщила заместитель главы администрации – начальник управления образования Татьяна Сухина.

В этом году планируется открыть в Симферополе четыре детских сада. Их строительство ведется по Федеральной целевой программе в рамках национального проекта «Демография». Это почти тысяча дополнительных мест. На строительство было выделено 860 миллионов рублей, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя чиновника.

По словам Татьяны Сухиной, за 2019 год появилось 800 дополнительных мест в детских садах. Также открыто два дошкольных учреждения, которые строились по Федеральной целевой программе: в микрорайоне Фонтаны и в районе улицы Ковыльная, оба рассчитаны на 260 мест.

В администрации крымской столицы ведётся комплексная работа по восстановлению действующих детских садов и строительству новых.