В Симферополе в 2020 году планируют благоустроить восемь общественных территорий

О том, что в крымской столице в текущем году планируется благоустроить восемь общественных территорий, сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров. По словам чиновника, территория у Дворца культуры профсоюзов и зелёная зона на улице Киевской — уже внесены в план благоустройства. В проектах предусмотрено обустройство пешеходных дорожек, монтаж скамеек, фонарей и дополнительное озеленение.

В рамках программы сотрудничества между городом Москва и Республикой Крым у нас планируется благоустройство 8 общественных территорий в 2020 году. Работы на этих и других территориях планируется начать летом, — цитирует Евгения Малярова пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, говорит специалист, на сегодняшний день ведутся работы по восстановлению сквера Мира. На данный момент обновили ступени и дорожки. Также планируется установить освещение, скамейки и посадить новые растения.