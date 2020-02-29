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В Симферополе в 2020 году планируют благоустроить восемь общественных территорий
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе в 2020 году планируют благоустроить восемь общественных территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 8:13 29.02.2020

О том, что в крымской столице в текущем году планируется благоустроить восемь общественных территорий, сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Симферополя Евгений Маляров. По словам чиновника, территория у Дворца культуры профсоюзов и зелёная зона на улице Киевской — уже внесены в план благоустройства. В проектах предусмотрено обустройство пешеходных дорожек, монтаж скамеек, фонарей и дополнительное озеленение.

В рамках программы сотрудничества между городом Москва и Республикой Крым у нас планируется благоустройство 8 общественных территорий в 2020 году. Работы на этих и других территориях планируется начать летом, — цитирует Евгения Малярова пресс-служба администрации Симферополя.

Кроме того, говорит специалист, на сегодняшний день ведутся работы по восстановлению сквера Мира. На данный момент обновили ступени и дорожки. Также планируется установить освещение, скамейки и посадить новые растения.

В Симферополе в 2020 году планируют благоустроить восемь общественных территорий

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