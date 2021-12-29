В Симферополе, в Алуште, в Ялте будут курсировать праздничные троллейбусы

До окончания рождественских праздников традиционные новогодние троллейбусы будут курсировать в Симферополе, Алуште и Ялте.
- В Симферополе праздничный троллейбус будет курсировать по всем троллейбусным маршрутам предприятия ГУП РК «Крымтроллейбус».
- В Алуште будут следовать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок».
- В Ялте новогодний троллейбус можно встретить на маршруте №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».
Стоимость проезда в праздничных троллейбусах составляет 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля при оплате наличными.
Стоимость проезда в праздничных троллейбусах составляет 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля при оплате наличными.
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