В Симферополе, в Алуште, в Ялте будут курсировать праздничные троллейбусы

До окончания рождественских праздников традиционные новогодние троллейбусы будут курсировать в Симферополе, Алуште и Ялте.

В Симферополе праздничный троллейбус будет курсировать по всем троллейбусным маршрутам предприятия ГУП РК «Крымтроллейбус».

В Алуште будут следовать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок».

В Ялте новогодний троллейбус можно встретить на маршруте №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское».

Стоимость проезда в праздничных троллейбусах составляет 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля при оплате наличными.

По информации Минтранса РК, при входе в салон троллейбуса пассажиры получат в подарок праздничные сувениры. Стоимость проезда в праздничных троллейбусах составляет 17 рублей при оплате банковской картой и 22 рубля при оплате наличными.

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