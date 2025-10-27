В Симферополе, в Алуштинском и Джанкойском районах — ряд микрорайонов без воды

27 октября в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в трех районах Крыма, – сказано в сообщении.

Под отключение до 12 часов попадут абоненты Симферополя на улицах Воровского, Студенческой, Красноармейской, 8 Марта, а также переулков Смежного, Красноармейского, Обрывного и Фабричного спуска.

Также возможно отсутствие водоснабжения на верхних геодезических точках и снижение давления (отсутствие водоснабжения на верхних этажах) по следующим адресам: мкр-н Сергеевка, мкр-н Новосергеевка, мкр-н Б. Куна, ул. Бородина, ул.Глинки, пр-т.Победы, ул. Куйбышева, ул. Лермонтова, ул. Кечкеметская, ул. Чонгарская, ул. Общественная , пер. Бокуна, пер. Донской, ул. Донская, пер. Стрелковый, ул. Трудовая, ул. Пасечная, ул. Сотовая, ул. Счастливая, ул. Огородная, ул. Приусадебная, ул. Межевая, ул. Арабатская, ул. Волочаевская, ул. С. Лазо, ул. Панфиловцев, ул. Хабаровская, ул. Титова, ул. Сельвинского, пер. Смежный, ул. Киевская, ул. Фрунзе, ул. Тургенева.

Кроме того, из-за аварии на насосной станции «Гурзуфская» ориентировочно до 17.00 воды не будет в симферопольском микрорайоне «Битак» (ул. Центральная, ул. П. Осипенко, ул. Камчатская, ул. Александровская, ул. Кременчугская, ул. Фомина, ул. Раснецова, ул. Алексеева, ул. Оленчука), ул. М. Залки, ул. Гурзуфская, ул. Киевская (частично), ул. Суходольная (частично), ул.51 Армии( частично).

В Алуштинском районе до 16:00 без воды останется село Рыбачье – улицы Северная, Космическая, Центральная и Туакская. В Джанкойском районе – до 16:00 (ориентировочно) село Климово с 10-00 до 16-00.

Подробный перечень адресов размещен на официальных станицах предприятия «Вода Крыма».

источник: РИА Новости Крым