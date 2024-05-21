В Симферополе — в ботаническом саду КФУ — открыли сад гортензий

Сотрудники ботанического сада им. Н. В. Багрова Крымского федерального университета (КФУ) в честь 20-летия учреждения открыли сад гортензий, передает корреспондент ТАСС.

Гортензии это уникальная, экспериментальная культура для нашего ботанического сада. Потому что в наших условиях гортензии чувствуют себя не очень хорошо, для них нужен особый субстрат, постоянная влажность, подкормка. Если приживутся, то это будут очень красивые кусты, — рассказала ТАСС ландшафтный архитектор ботанического сада Яна Петрова.

По ее словам, в саду представлено два вида гортензии: гортензия метельчатая и гортензия древовидная. Сотрудники сада высадили оба вида в разных цветах: розовые, розово-фиолетовые, зеленые и белые. Всего представлено 24 экземпляра.

В честь празднования 20-летия ботанического сада также прошла научно-практическая конференция «Ботанические сады и озеленение населенных мест» с участием представителей органов государственной власти Республики Крым и города Симферополя, других ботанических садов России, а также руководства университета.

Как пояснили в пресс-службе КФУ, общая площадь Ботанического сада им. Н. В. Багрова составляет более 32 га. К 2024 году коллекция открытого и закрытого грунта насчитывает около 3 000 таксонов из 113 семейств. Таксономическое разнообразие древесно-кустарниковых растений за 20 лет увеличилось в 20 раз. Коллекция декоративных травянистых растений включает порядка 1,5 тыс. видов и культиваров. Общее количество деревьев и кустарников составляет более 20 тыс.

источник: ТАСС